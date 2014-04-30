Сюмар: "Смолоскипна хода" на Майдані - робота російських спецслужб

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook .

"Травень буде одним з найскладніших місяців в історії країни, це очевидно. Почати "травневі свята" у варіанті замовлення від російських спецслужб планували почати сьогодні з Майдану, з класичного "смолоскипної ходи" до ВР", - написала Вона.

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Ідеальна картинка демонстрації "неофашизму" в Києві напередодні 9 травня. Вдалося зупинити силами самооборони. Але варто пам'ятати: це тільки початок", - додала вона.