Німеччина поки не посилатиме спецпризначенців у Слов'янськ

Інформацію, що спецпідрозділ бундесверу приведений у стан підвищеної готовності, спростувало міністерство оборони ФРН. Раніше про це повідомила німецька газета Bild.

Однак певні міркування про залучення спецпризначенців є, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30. До елітного підрозділу бундесверу входять 1100 бійців відмінної підготовки. Солдати проходять випробування маршем у 160 кілометрів з повним обмундируванням, їх готують до ситуацій на допитах з елементами тортур: позбавленням сну, голодом, яскравим світлом в обличчя або крижаною водою.

Читайте також"Мер" Слов'янська заявив про прогрес у переговорах про звільнення інспекторів ОБСЄДо завдань підрозділу входить окрім іншого і звільнення та евакуація заручників, до того ж діяльність спецпризначенців може відбуватися на будь-якій території земної кулі. Востаннє спецпідрозділ звільняв 100 німецьких заручників у Лівії.

Однак ситуація в Україні занадто вибухонебезпечна, тому рішення про залучення німецьких спецпризначенців на українській території надзвичайно складне, кажуть експерти. Конкретних планів про відправлення німецьких спецбійців до Славʼянська немає. Про це повідомили в міністерстві оборони ФРН. А спецпідрозділ у стан підвищеної готовності приведений не був.

Читайте такожУ МЗС запевняють, що розробили план звільнення військових спостерігачів ОБСЄОднак на питання, чи є міркування залучити спецпризначенців до звільнення німців в Україні, журналістам відповіли ствердно. Рішення про це має прийняти кризовий штаб федерального уряду. У разі загрози для життя і здоровʼя заручників, парламент може схвалити проведення акції після її виконання. Діяльність даного спецпідрозділу бундесверу засекречена.

Нагадаємо, що в Україні заявили, що мають план, як звільнити військових спостерігачів ОБСЄ із полону терористів у Словʼянську.