В Україні на травневі свята готуються провокації - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві.

"Саме на ці свята ті, хто працює проти країни, намітили активні дії по дестабілізації ситуації", - сказав Турчинов.

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В.о. президента підкреслив необхідність розробити низку заходів, щоб уникнути важких наслідків цих провокацій і стабілізувати ситуацію в Україні.

Дещо раніше він повідомив, що у зв'язку із загрозою нападу Росії, ВСУ приведені в повну бойову готовність.