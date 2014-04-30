В Україні на травневі свята готуються провокації - Турчинов
11:55, 30 квітня 2014Політика
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В Україні на травневі свята готуються провокації.
В Україні на травневі свята готуються провокації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві.
"Саме на ці свята ті, хто працює проти країни, намітили активні дії по дестабілізації ситуації", - сказав Турчинов.
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В.о. президента підкреслив необхідність розробити низку заходів, щоб уникнути важких наслідків цих провокацій і стабілізувати ситуацію в Україні.
Дещо раніше він повідомив, що у зв'язку із загрозою нападу Росії, ВСУ приведені в повну бойову готовність.
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