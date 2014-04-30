Кабаненка призначено заступником міністра оборони України

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

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Розпорядженням Кабінету міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 415-р введено додаткову посаду заступника Міністра оборони України. На цю посаду розпорядженням КМУ призначено Ігоря Кабаненка.

"Призначити Кабаненка Ігоря Васильовича заступником міністра оборони України", - йдеться у документі.

Варто також відзначити, 16 квітня, відкриваючи перше засідання штабу Всеукраїнського руху опору, Юлія Тимошенко зазначила наступне:

"Рух опору збільшився на 6 чоловік. Це шість військових найвищого рівня, зокрема, генерал-полковник Микола Петрук і віце-адмірал Ігор Кабаненко", - сказала вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Ігор Кабаненко наголошував, що у нинішній ситуації Україна повинна діяти асиметрично і перегравати суперника не числом, а вмінням.