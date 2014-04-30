Le Figaro: ЄС включив до «чорного списку» агентів російської розвідки

Про це йдеться в статті Жан-Жака Мевеля під назвою «ЄС включив в «чорний список» агентів російської розвідки» у газеті Figaro.

Європейські санкції не такі жорсткі, як санкції США, але Росії не вдалося «обвести навколо пальця» Євросоюз, який не повірив у «невтручання» спецслужб Кремля в конфлікт на сході України: в список з 15 імен, опублікований у вівторок вранці в Брюсселі, вперше включені імена двох начальників Головного розвідувального управління Росії, один з яких був замішаний у заворушеннях у Слов'янську», так чорним по білому написано в Офіційному журналі Євросоюзу.

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«Чорний список» ЄС, який забороняє видачу віз для в'їзду в країни ЄС і заморожує активи на території ЄС, був розширений у понеділок з 33 до 48 імен «зважаючи на серйозність ситуації» в Україні, роз'яснює Офіційний журнал регламенту ЄС. Європейських дипломатів турбує, що Володимир Путін веде подвійну гру і у нього «сверблять руки», щоб підштовхнути Україну до громадянської війни, незважаючи на зобов'язання по деескалації конфлікту, які взяли на себе обидві сторони 17 квітня в Женеві.

Євросоюз почав з того, що завдав удар по вищому політичному керівництву Росії, додавши до списку керівників держави, до яких раніше вже були застосовані санкції, віце-прем'єра Уряду РФ Дмитра Козака та заступника Голови Державної Думи РФ Людмили Швецової, двох політичних «важковаговиків» Росії, які зіграли ключову роль у анексії Криму 6 тижнів тому. Сім з 15 чиновників, імена яких додали в список у вівторок, причетні до подій на півострові.

Пряме звинувачення ГРУ

Тим не менш, нововведення полягає в іншому: на цей раз ЄС вирішив прямо звинуватити російську армію, зокрема ГРУ - «грізну» службу розвідки, у збільшенні числа зіткнень на сході України. Два представники верхівки військової ієрархії Росії, Валерій Герасимов, начальник Генштабу Збройних сил РФ, і Ігор Сергун, начальник Головного розвідувального управління і «відповідальний за дії агентів ГРУ в східній Україні», були включені в «чорний список» ЄС.

Незважаючи на всі звинувачення, російські дипломати і Президент РФ Володимир Путін заперечують пряму причетність до подій у східній Україні. Євросоюз, через свій Офіційний журнал, заявляє про протилежне. І це послання абсолютно прозоре: № 15 в «чорному списку» - Ігор Стрєлков, «офіцер Генштабу Збройних сил РФ» і «учасник зіткнень в Слов'янську». Тепер всі чекають реакції Кремля...

Для повноти списку, в нього додали 5 лідерів проросійської війни в Україні: Германа І.прокопіва, лідера «Луганської гвардії», Валерія Болотова, командира народної армії південно-сходу, Сергія Циплакова, главу «Народного ополчення Донбасу», Андрія Пургіна, лідера організації «Донецька Республіка», і, звичайно, Дениса Пушилина, лідера проросійських повстанців у столиці Донбасу.