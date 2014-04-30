Держкомтелерадіо ініціює припинення інформаційної угоди з Росією

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення України запропонував уряду зупинити дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співпрацю в галузі інформації, якою сторони зобов’язувались сприяти створенню умов для широкого та вільного взаємного розповсюдження інформації з метою подальшого поглиблення знань про життя народів двох держав.

Ініціатива викликана систематичними та зухвалими порушеннями з боку Росії домовленостей між урядами України і Росії.

У Держкомтелерадіо наголосили, що всупереч угоді Росія розв’язала проти України справжню інформаційну війну.

“Російські ЗМІ уже тривалий час пропагують посягання на територіальну цілісність нашої держави, розпалюють міжнаціональну ворожнечу, культивують насильство та ксенофобію. Російська пропаганда, наслідуючи найгірші зразки тоталітарних режимів, створює "паралельну реальність страшної загрози", ігноруючи при цьому усі домовленості про співпрацю у сфері медіа", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Держкомтелерадіо, оперуючи величезними фінансовими ресурсами, які спрямовуються на підтримку підконтрольних Кремлю ЗМІ, російська пропаганда намагається спотворити прагнення українського народу жити у власній незалежній, соборній, демократичній та європейській державі.

"Російські ЗМІ свідомо нав’язують власним громадянам та українцям думку, що РФ має виключне право втручатися у внутрішні справи України, зокрема захищати інтереси російськомовних громадян. Насправді ж Росія підтримує терористів, сепаратистів та зрадників українського народу і його держави", - наголосили у Держкомтелерадіо.

Саме завдяки втручанню Росії у внутрішні справи України почастішали факти перешкоджанню роботі вітчизняних та іноземних журналістів. Російськими екстремістами захоплюються телерадіокомпанії, викрадаються журналісти, незаконно привласнюється майно державних телерадіокомпаній.

"Зважаючи на викладене та відповідно до положень Закону України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року № 1906 Держкомтелерадіо України вважає за доцільне вжити заходів щодо зупинення дії угоди», - йдеться у повідомленні.