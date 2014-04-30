В Алчевську захопили мерію - КВУ

Сьогодні об 11 годині група проросійських активістів чисельністю близько 30 осіб увійшла до будівлі Алчевської міської ради, пізніше до них приєдналися ще деяка кількість протестувальників.

Про це повідомили в прес-службі ЛОО КВУ, передає 0642.

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Вони провели переговори з представниками влади, над мерією з'явився другий прапор. Однак це не прапор Росії, а Алчевська. Прапор України зняли. Більшу частину працівників виконкому після обіду відпустили додому, керівництво залишається на робочих місцях. О 17 годині очікується мітинг проросійських активістів.