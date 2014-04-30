В Алчевську захопили мерію - КВУ

16:17, 30 квітня 2014
Політика
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Більшу частину працівників виконкому після обіду відпустили додому, керівництво залишається на робочих місцях.

Алчевск

Сьогодні об 11 годині група проросійських активістів чисельністю близько 30 осіб увійшла до будівлі Алчевської міської ради, пізніше до них приєдналися ще деяка кількість протестувальників.

Про це повідомили в прес-службі ЛОО КВУ, передає 0642.

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Вони провели переговори з представниками влади, над мерією з'явився другий прапор. Однак це не прапор Росії, а Алчевська. Прапор України зняли. Більшу частину працівників виконкому після обіду відпустили додому, керівництво залишається на робочих місцях. О 17 годині очікується мітинг проросійських активістів.

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