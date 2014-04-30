У Луганську бойовики контролюють будівлю міськради

У Луганську вхід до адміністративної будівлі Луганської міської ради контролюють озброєні люди, які не перешкоджають працівникам виконкому виконувати свої функціональні обов'язки.

Як повідомляє прес-служба Луганської міської ради, наразі місцева влада і всі служби міста перебувають на робочих місцях.

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За інформацією прес-служби, міський голова Луганська Сергій Кравченко вранці провів засідання штабу із заступниками, керівниками департаментів, служб і підприємств, відповідальних за життєзабезпечення міста, і дав доручення забезпечити безперебійну роботу міського транспорту, обслуговуючих і енергопоставляючих підприємств, а також установ освіти, охорони здоров'я, культури і соціальної сфери.

За словами мера, досягнуто домовленостей з людьми, які контролюють вхід до будівлі за адресою Коцюбинського, 14, про те, що вони не перешкоджатимуть роботі виконкому і міських служб на користь луганців.

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Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВД в Луганській області, озброєні люди захопили приміщення Луганської міської ради у вівторок, 29 квітня, близько 21:00.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, кілька тисяч сепаратистів штурмом узяли будівлі Луганської облдержадміністрації і обласної прокуратури. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС. Під час сутички із сепаратистами постраждав активіст Євромайдану, президент адвокатської компанії «Чудовський і партнери» Ігор Чудовський, який дістав два кульові поранення в груди.