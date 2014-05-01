Харківський суд заарештував лідера місцевих сепаратистів на два місяці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 1 травня, прийняв Київський районний суд Харкова.

Суд не визначив розмір застави для Головачова.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня МВС України повідомило про затримання Юрія Апухтіна і Головачова, які координуючи свої дії за межами країни, організовували масові заворушення в Харкові.

Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.