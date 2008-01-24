Черновецького засікли на роботі без побоїв

Мер Києва Леонід Черновецький перебуває на лікарняному, але почувається вже краще.

Про це журналістам повідомив секретар Київради Олесь Довгий у четвер.

"На сьогоднішній день Леонід Михайлович знаходиться на лікарняному, але я маю сподівання, що найближчим часом він одужає і сам зможе прокоментувати вам цю подію (бійку між Черновецьким і міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком)", - сказав він.

Водночас Довгий відмовився повідомити діагноз мера, заявивши, що неетично це коментувати.

Він також повідомив, що провідує мера і той почувається вже краще. При цьому Довгий не уточнив, де саме лікується Черновецький – вдома, чи в лікарні.

Водночас депутат від "Нашої України" Зорян Шкіряк повідомив журналістам, що в середу "мав щастя бачити мера на території Київради".

"У мене склалося враження, що людина почувається досить впевнено і добре, проводить наради і в змозі сьогодні прийти і взяти участь у засіданні Київради", - сказав він.

Шкіряк наголосив, що "ніяких шрамів чи слідів побоїв на обличчі Черновецького не бачив".

Українська правда