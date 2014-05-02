У Слов'янську терористи взяли в заручники американського журналіста і його перекладача

Телефонного зв'язку з ними немає. Останнє повідомлення, яке отримала редакція «Новости Донбасса» від Майка: «Нас схопили на блок-посту». Потім він встиг повідомити, що його і Олену сепаратисти направили в захоплене будівлю СБУ в Слов'янську.

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За словами самих сепаратистів, вони не затримували Глазунову і Джігліо і самі ведуть їх пошуки. Про це повідомила представник сепаратистів Стелла Хорошова.