У Слов'янську терористи взяли в заручники американського журналіста і його перекладача
11:49, 02 травня 2014Політика
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У Слов'янську зранку 2 травня зник журналіст американського видання Buzzfeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова.
Блокпост терористів / REUTERS
Телефонного зв'язку з ними немає. Останнє повідомлення, яке отримала редакція «Новости Донбасса» від Майка: «Нас схопили на блок-посту». Потім він встиг повідомити, що його і Олену сепаратисти направили в захоплене будівлю СБУ в Слов'янську.
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За словами самих сепаратистів, вони не затримували Глазунову і Джігліо і самі ведуть їх пошуки. Про це повідомила представник сепаратистів Стелла Хорошова.
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