У захопленій прокуратурі в Донецьку сепаратисти відкривають сейфи та палять документи - ЗМІ

Сепаратисти, які захопили 1 травня будівлю прокуратури Донецької областімародерствують і палять знайдені в будівлі документи. Про це «ОстроВу» повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Ніяких цінних секретних документів в руки потрапити не може, тому що все було вивезено раніше через напружену ситуацію. Швидше за все, до рук сепаратистів потрапили численні скарги громадян», - сказав співрозмовник «ОстроВа».

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За його словами, загарбники всерйоз зайняті мародерством: виносять особисті речі співробітників, розкривають сейфи, громлять комп'ютери, крадуть системні блоки, відкручують телевізори.

Меблі погромили і у кабінеті прокурора області.

«Будівлю повністю розгромлено», - сказало джерело.