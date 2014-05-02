У захопленій прокуратурі в Донецьку сепаратисти відкривають сейфи та палять документи - ЗМІ
За інформацією ЗМІ, будівля захопленої прокуратури повністю розгромлена.
Сепаратисти, які захопили 1 травня будівлю прокуратури Донецької областімародерствують і палять знайдені в будівлі документи. Про це «ОстроВу» повідомило джерело у правоохоронних органах.
«Ніяких цінних секретних документів в руки потрапити не може, тому що все було вивезено раніше через напружену ситуацію. Швидше за все, до рук сепаратистів потрапили численні скарги громадян», - сказав співрозмовник «ОстроВа».
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За його словами, загарбники всерйоз зайняті мародерством: виносять особисті речі співробітників, розкривають сейфи, громлять комп'ютери, крадуть системні блоки, відкручують телевізори.
Меблі погромили і у кабінеті прокурора області.
«Будівлю повністю розгромлено», - сказало джерело.