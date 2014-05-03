"Зниклий" у Донецьку представник Кремля відпочиває в резиденції Ахметова - ЗМІ

Високопоставлений представник Путіна - Володимир Лукін, який до березня 2014 року був уповноваженим з прав людини в РФ і який напередодні неофіційно прилетів у Донецьк, за даними ZN.UA, зупинився в люксовій резиденції Ріната Ахметова, яка розташована в Ботанічному саду.

Більш того, Лукін ввечері 2 травня був присутній на матчі "Шахтар" - "Іллічівець" на стадіоні "Донбас-Арена" в якості гостя Ахметова.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю стало відомо, що Лукін прибув у Донецьк чартерним літаком. При цьому офіційним (як стверджує МЗС РФ) назвати його візит навряд чи можливо - про нього не повідомлялося в МЗС України, хоча це належить за протоколом.

Крім того, вже вдень, реагуючи на проведення Україною антитерористичної операції в Слов'янську, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі госканала "Росія 24" дуже стурбовано заявив, що з Лукіним нібито зник зв'язок після початку АТО, а МЗС РФ заявив, що місія Лукіна "вже піддається загрозі" і вимагає "вжити вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки російського представника".

Разом з тим, міністр закордонних справ України Андрій Дещиця повідомив, що сьогодні мав телефонну розмову з Лукіним і запропонував йому сприяння його місії. При цьому, за словами Дещиці, сам Лукін назвав свій візит в Донецьк "місією приватної особи".

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Інформаційного опору, у випадку зі «зникненням» російської делегації мова йде про провокацію Кремля, сплановану заздалегідь.

"Дуже швидко після нашого пояснення причин «пропажі» російської делегації в Донецькій області, пан Лукін «знайшовся» (...) Перед цим після нашого повідомлення про організацію «мером» Слов'янська Пономарьовим живого щита для терористів, «мер» терміново виступив з відеозверненням, у якому закликав жителів Слов'янська сидіти вдома. Ми не можемо не висловити задоволення подібною оперативною реакцією російської сторони. Пропонуємо продовжувати в тому ж дусі", - повідомив Тимчук на своїй сторінці в Facebook.