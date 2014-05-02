Представник Кремля, який "зник" в Донецьку, вже знайшовся

Російським журналістам вдалося зв'язатися з представником президента РФ, колишнім омбудсменом Володимиром Лукіним, направленим на південний схід України для переговорів; з ним все в порядку.

Читайте такожВ Україну летить людина Кремля Лукін для гучних звинувачень на адресу влади - Тимчук

РИА Новости вдалося додзвонитися помічниці Лукіна - Наталії Мирзі. Вона підтвердила, що з екс-омбудсменом все в порядку.

"З Лукіним все в порядку. Звідки така інформація - не знаю. Я не стежу - у мене вихідні", - повідомила вона.

У той же час, за даними Інформаційного опору, у випадку зі «зникненням» російської делегації мова йде про провокацію Кремля, сплановану заздалегідь.

"Дуже швидко після нашого пояснення причин «пропажі» російської делегації в Донецькій області, пан Лукін «знайшовся» (...) Перед цим після нашого повідомлення про організацію «мером» Слов'янська Пономарьовим живого щита для терористів, «мер» терміново виступив з відеозверненням, в якому закликав жителів Слов'янська сидіти вдома. Ми не можемо не висловити задоволення подібній оперативній реакції російської сторони. Пропонуємо продовжувати в тому ж дусі", - повідомив Тимчук на своїй сторінці в Facebook.