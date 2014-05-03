Представник Кремля Лукін заявив про звільнення інспекторів ОБСЄ з полону

У Слов'янську представник президента РФ Володимира Путіна Володимир Лукін, який раніше неофіційно прибув у Донецьк з "місією приватної особи", заявив про звільнення військових інспекторів ОБСЄ з полону терористів.

Про це він оголосив під міськрадою Слов'янська 3 травня, повідомив журналіст російських ЗМІ Олександр Коц, пише Українська правда.

"Лукін під будівлею міськради Слов'янська повідомляє про звільнення військових інспекторів без будь-яких умов. "Жест доброй воли", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи «Інформаційний опір», делегація представників Москви на чолі з Лукіним, що вилетіла до України, без повідомлення МЗС України, чартерним рейсом, 2 травня близько 10.00 приземлилася в аеропорту Донецька.

У МЗС РФ заявили, що Лукін прибув на Донеччину «на прохання західних колег», при цьому не повідомили, чи був візит узгоджений з українською стороною.

Того ж дня, реагуючи на проведення Україною антитерористичної операції в Слов'янську, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі госканала "Росія 24" дуже стурбовано заявив, що з Лукіним нібито зник зв'язок після початку АТО, а МЗС РФ заявив, що місія Лукіна "вже піддається загрозі" і вимагає "вжити вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки російського представника".

Однак "зниклий" представник Путіна, за даними ЗМІ, "знайшовся" в люксовій резиденції Ріната Ахметова, яка розташована в Ботанічному саду Донецька. Більш того, Лукін ввечері 2 травня був присутній на матчі "Шахтар" - "Іллічівець" на стадіоні "Донбас-Арена" в якості гостя Ахметова.

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Як написав координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, про прибуття делегації МЗС України повідомлене не було.

"За нашими даними, завдання делегації - зробити гучні звинувачувальні заяви щодо «грубих порушень прав людини» з боку української влади і силовиків на сході України", - повідомив Тимчук.

Лукін був представником Путіна, який прибув в Київ 20 лютого 2014 року для участі у переговорах між Януковичем і Майданом в якості посередника від РФ. Став єдиним представником сторін, який відмовився підписувати договір між Януковичем і опозицією (у «невиконанні» якого Москва зараз посилено звинувачує нинішню українську владу).