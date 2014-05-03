Представник Путіна: перетин українського кордону російськими військами неможливий

Про це Лукін сказав кореспонденту УНІАН у Донецьку після короткого брифінгу в готелі «Донбас Палас», відповідаючи на питання.

«Я бажаю Україні тільки мирного розв’язання конфлікту. І абсолютно упевнений, що перетин українського кордону російськими військами неможливий», - сказав Лукін.

При цьому він підкреслив: «Але, звичайно, було б дуже добре, якби близько до кордонів Росії якнайшвидше був встановлений мир за допомогою мирних рішень і переговорів. Це найкраще, про що я міг би мріяти. Коли палає на кордоні, самі розумієте, це турбує будь-яку країну».

На питання: «Чи чекаєте Ви ескалації ситуації?», Лукин відповів: «Це - найостанніше, чого я чекаю. Ми хотіли б дуже деескалації ситуації. Я хотів би, і сподіваюся, що «вузлик» із звільненням представників ОБСЄ цьому допоможе».

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому було 8 представників ОБСЄ, 5 військовослужбовців Збройних сил України і водій. У складі групи ОБСЄ були четверо представників ФРН і по одному зі Швеції, Польщі, Данії і Чехії. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили шведського військового у зв'язку з тим, що він хворіє на цукровий діабет.

Сьогодні терористи звільнили цих заручників.

Зокрема, російське агентство ІТАР-ТАСС повідомило, що «представник президента Росії» Лукін везе звільнених співробітників ОБСЄ до кордону блокпоста.

"Ми зараз веземо їх до блокпоста, де їх мають зустріти представники Ради Європи. Тільки-но вони будуть передані представникам Ради Європи, можна буде говорити про завершення місії", - повідомив агентство сам Лукін.

У МЗС України заявили, що звільнення сьогодні 12 заручників у Слов'янську Донецької області з групи військових спостерігачів місії ОБСЄ і українських військовослужбовців відбулося після отримання терористами інструкцій з Росії.