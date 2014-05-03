Під Києвом затримали автомобіль із комплектуючими частинами до зброї

Сьогодні о 8.00 блок-посту на виїзді з міста Вишневе Київської області спільним нарядом ДАІ, бійцями полку міліції спеціального призначення та членами загону Народної самооборони було затримано автомобіль "Форд", у салоні якого виявили велику кількість комплектів та запасних частин до автоматів, гвинтівок, кулеметів та пістолетів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила всі наявні комплектуючі та направили на експертизу.

Правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків, місцевих мешканців, мали намір "свій товар" вивезти з міста та продати на одному зі стихійних ринків столиці.

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Слідчим відділом Києво-Святошинського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Встановлюються шляхи надходження та збуту комплектуючих до зброї.