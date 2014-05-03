Штаб нацзахисту підняв винагороду за здану зброю

04:18, 03 травня 2014
Політика
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Штаб національного захисту Дніпропетровської області з метою посилення боротьби з сепаратизмом, бандитизмом і диверсійними групами найманців з 3-го травня збільшує грошову винагороду за здану зброю.

За АК даватимуть 3 тисячі доларів

Про це УНІАН повідомили у Штабі.

Зокрема за автомат типу АКМ – призначена винагорода 3 тис доларів, за кулемет та гранатомет – 5 тис доларів.

За інформацією Штабу, зброя приймається на таких блок-постах на території Дніпропетровської області: «Олександропіль», «Слов`янка-кордон» та «Покровка».

Читайте такожНа Дніпропетровщині виплатили по $10 тисяч вже за 8 сепаратистівДля здачі зброї не обов`язково пред`являти документи, що засвідчують особу.

Виплата винагороди проводиться на місці негайно.

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