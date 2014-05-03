Штаб нацзахисту підняв винагороду за здану зброю

Про це УНІАН повідомили у Штабі.

Зокрема за автомат типу АКМ – призначена винагорода 3 тис доларів, за кулемет та гранатомет – 5 тис доларів.

За інформацією Штабу, зброя приймається на таких блок-постах на території Дніпропетровської області: «Олександропіль», «Слов`янка-кордон» та «Покровка».

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Виплата винагороди проводиться на місці негайно.