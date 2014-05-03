Одесити масово здають кров для постраждалих у заворушеннях 2 травня

В Одесі понад сотня містян здали кров для постраждалих під час масових заворушень 2 травня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров`я Одеської міської ради.

«Станом на обідній час 3 травня на Одеській обласній станції переливання крові 104 людини здали кров для постраждалих. Багато одеситів продовжують стояти у черзі для здачі крові», - зазначили у департаменті, додавши, що медики продовжують працювати в посиленому режимі, надаючи постраждалим необхідну допомогу.

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Як стало відомо кореспонденту УНІАН, у числі тих, хто здав кров для постраждалих одеситів, – кандидати у президенти України Петро Порошенко і Сергій Тігіпко, які сьогодні перебувають в Одесі.

Крім того, кров для постраждалих здали українські військові моряки.

Сьогодні в ході прес-конференції в Одесі перший заступник міністра охорони здоров`я Руслан Салютін заявив, що «такої кількості поранених одеські лікарні не бачили від часів війни».

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Він високо оцінив роботу одеських медиків під час вчорашніх подій в Одесі.

«Допомога була надана на висоті. Ту роботу, яка була виконана різними медичними службами, можу оцінити тільки на «п`ять з плюсом», - сказав Салютін.

Він також зазначив, що медичні установи були забезпечені усім необхідним матеріалом. На його думку, досвід, який мають одесити, слід перейнятий іншими службами екстреної медичної допомоги і ургентними клініками по всій Україні.

«Це рівень європейських країн. Не може не втішати факт благодійності, яку виявили пересічні одесити. Люди зараз приносять медикаменти і йдуть здавати кров для постраждалих», - додав заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, в результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 постраждалих, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 чоловік.