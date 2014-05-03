СБУ та МЗС: росіяни причетні до провокацій та заворушень в Одесі

Серед осіб, які влаштували провокації в Одесі, є щонайменше троє громадян Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України, повідомляє Українська правда.

"Встановлено, що серед затриманих осіб, які влаштували провокації, що призвели до зіткнень і масових жертв серед людей 2 травня в Одесі, є щонайменше троє громадян Російської Федерації. Відповідні документи передані до Міністерства закордонних справ України", - зазначили в СБУ.

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Зокрема, один з затриманих - громадянин РФ Мефедов Євген Ігоревич, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола. З його слів, батько працює в МНС РФ.

Ще двоє затриманих - громадянин РФ Красильников Андрій Володимирович, 1966 року народження, мешканець міста Нижній Новгород громадянин РФ Золоташко Олександр Олександрович, 1976 року народження. З його слів, батько співробітник ВВ РФ, який проходить службу у м.Харп Тюменської області та мешкає в м. Нижній Новгород", - зазначили в СБУ.

Читайте такожМВС: більшість затриманих в Одесі - громадяни Росії та жителі Придністров'яУ свою чергу в Міністерстві закордонних справ заявили: правоохоронними органами України отримано підтвердження щодо участі громадян Російської Федерації у провокаціях в Одесі 2 травня, внаслідок яких десятки людей загинули, сотні – отримали поранення.

"Є всі підстави стверджувати, що трагедія була наперед спланованою і щедро проплаченою російськими спецслужбами акцією, метою якої було спровокувати вибух насильства в Одесі та дестабілізувати ситуацію в усьому південному регіоні України", - заявили в МЗС.

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Затримані громадяни Росії дають свідчення.

"Переконані, що всебічне та об’єктивне розслідування, яке проводиться правоохоронними органами України, дасть можливість назвати не лише безпосередніх винуватців трагедії, а й їх ляльководів і спонсорів як в Україні, так і в Росії", - підкреслили в МЗС.