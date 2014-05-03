У Луганську бойовики захопили інкасаторський автомобіль з мільйоном гривень

У захопленому невідомими людьми інкасаторському автомобілі знаходились гроші в сумі близько 1 млн. гривень. Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Луганській області, передає "ОстроВ".

Сьогодні о 15.05 у чергову частину надійшло повідомлення від співробітників ДАІ про те, що на перехресті вулиць Радянська і Оборонна м. Луганська 8 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, одягнені в камуфляжний одяг, під загрозою застосування зброї, відкрито заволоділи службовим автомобілем ДАІ «Шкода-Октавія».

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О 15.40 на блокпосту, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, 8 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, одягнені в камуфляжний одяг, під загрозою застосування зброї зупинили інкасаторський автомобіль «Фольксваген-транспортер» та під супроводом на викраденому автомобілі ДАІ приїхали на подвір'я обласної держадміністрації.

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Працівникам служби безпеки банку наказали покинути автомобіль.

В інкасаторському автомобілі знаходились гроші в сумі близько 1 млн. гривень.