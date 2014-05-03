У Горлівці захоплено будинок ВБОЗ - ЗМІ

Будівля Відділу по боротьбі з організованою злочинністю, де базувалися співробітники раніше захоплених УВС і Центрально-міського райвідділу міліції, сьогодні, 3 травня, було захоплено прихильниками Донецької народної республіки.

Про це повідомляє 0624.com.ua.

Під час захоплення ніхто не постраждав, однак очевидці стверджують, що чули постріли.

"Пострілів було купа... Так страшно мені ще не було. Сподіваюся і не буде", - пише один з очевидців події.