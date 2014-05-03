Бойовики закликають жителів Краматорська за гроші організовувати живі щити - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebooк написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в районі зосередження сил АТО («Ясна Поляна» м. Краматорськ) лідери терористів проводять активну "роботу" з місцевим населенням, закликаючи їх за гроші брати участь в акціях проти українських силовиків", - зазначає він.

"За участь в акціях з блокування військ пропонується грошова винагорода в розмірі 400 грн, а за участь в активних заворушеннях (нападу на силовиків, організацію "живого щита" для штурмуючих терористів) - 1 000 грн".

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Тимчук також пише, що особливу активність проявляє один з лідерів проросійських сепаратистів громадянин Б.

"Разом зі своїми спільниками він агітує місцеве населення лягати під бронетехніку і ставати живим ланцюгом, блокуючи пересування підрозділів силовиків", - додає він.