Бойовики закликають жителів Краматорська за гроші організовувати живі щити - Тимчук
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», за участь в акціях по блокуванню військ пропонується грошова винагорода в розмірі 400 грн, а за участь в активних заворушеннях - 1 000 грн.
Про це на своїй сторінці в Facebooк написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в районі зосередження сил АТО («Ясна Поляна» м. Краматорськ) лідери терористів проводять активну "роботу" з місцевим населенням, закликаючи їх за гроші брати участь в акціях проти українських силовиків", - зазначає він.
"За участь в акціях з блокування військ пропонується грошова винагорода в розмірі 400 грн, а за участь в активних заворушеннях (нападу на силовиків, організацію "живого щита" для штурмуючих терористів) - 1 000 грн".
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Тимчук також пише, що особливу активність проявляє один з лідерів проросійських сепаратистів громадянин Б.
"Разом зі своїми спільниками він агітує місцеве населення лягати під бронетехніку і ставати живим ланцюгом, блокуючи пересування підрозділів силовиків", - додає він.