В Іспанії та Франції наказали евакуювати понад 220 000 людей через лісові пожежі

Президент Франції мобілізував збройні сили для надання допомоги у ліквідації пожеж.

Французька влада наказала евакуювати майже 60 000 осіб у околицях Бордо через масштабні лісові пожежі, які спалахнули на території Франції та Іспанії. Загалом понад 220 000 людей отримали наказ покинути небезпечні райони, пише BBC.

Зазначається, що близько 200 000 осіб було евакуйовано на південному заході Франції в регіонах Жиронда та Ланди. Президент Франції Еммануель Макрон мобілізував збройні сили для надання допомоги в ліквідації пожеж.

Іспанська влада попередила, що пожежа в околицях Мадрида перевищує можливості пожежників щодо її локалізації після того, як три пожежі на захід від столиці злилися в одну. Також уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан у країні: 25 000 осіб отримали наказ про евакуацію, а майже 40 000 осіб – не виходити зі своїх будинків.

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За словами президента автономної спільноти Мадрида Ісабель Діас Аюсо, це найгірша пожежа в історії регіону. Вона зазначила, що на цей район обрушилася буря через високі температури, невблаганний вітер та злиття фронтів пожежі.

Іспанські місцеві служби екстреної допомоги повідомили, що лісові пожежі просуваються в напрямку муніципалітетів Робледо-де-Чавела та Фреснедільяс-де-ла-Олівія, які розташовані за 50 км від столиці Мадрида.

"Лісова пожежа досягла свого піку і наразі виходить за межі можливостей пожежників щодо її локалізації", – розповів журналістам Карлос Новільо, керівник управління з надзвичайних ситуацій регіонального уряду Мадрида.

Щоб зупинити поширення полум’я, Іспанія залучила Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій. Його основним завданням є захист територій поблизу міста Ель-Ескоріал.

Влада також стежить за окремою лісовою пожежею в сусідній провінції Авіла. Чиновники побоюються, що величезна пожежа в Бургоондо може з'єднатися з мадридською. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що влада робить усе можливе, щоб запобігти злиттю цих двох пожеж.

У виданні додали, що в Мадридському регіоні вигоріло щонайменше 6 000 гектарів землі, а пожежа в Авілі охопила майже 9 000 гектарів. Було евакуйовано вісім муніципалітетів, зокрема Чапіньєра, Навас-дель-Рей, Кольменар-дель-Арройо, Фреснедільяс-де-ла-Оліва, Робледо-де-Чавела, Альдеа-дель-Фресно, Навалагамелья та Сарсалехо. Ще кілька населених пунктів, зокрема Сан-Мартін-де-Вальдейглесіас, Пелайос-де-ла-Преса та Вілья-дель-Прадо, перебувають у режимі ізоляції.

Крім того, іспанська Цивільна гвардія заарештувала одну особу та проводить розслідування щодо ще однієї у зв’язку з пожежею в Бургоондо. Чиновники не виключають, що пожежа в Бургоондо могла бути спричинена недбалістю під час використання важкої техніки в період дії обмежувальних заходів.

Ситуація у Франції

На південному заході Франції влада евакуювала близько 200 000 осіб після того, як лісові пожежі охопили регіони Жиронда та Ланди. Вранці 25 липня чотири міста – Сен-Медар-ан-Жаль, Сен-Жан-д'Іллак, Мартінья-сюр-Жаль та Сен-Обен-де-Медок – були евакуйовані як запобіжний захід.

У виданні зазначили, що пожежа в Жиронді охопила понад 19 000 гектарів лісу та знищила близько 80 будинків. Влада евакуювала весь півострів Кап-Ферре на південно-західному узбережжі.

Начальник пожежно-рятувальної служби Марк Вермюлен заявив у розмові з журналістами, що умови виявилися суворішими, ніж під час руйнівних пожеж, які вразили регіон у 2022 році, а посуха дозволила вогню продовжувати поширюватися протягом усієї ночі.

"Ми ніколи не бачили конвективної пожежі такої сили", – сказав журналістам міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Крім того, в районі Біскаросс у департаменті Ланди ще одна лісова пожежа змусила понад 23 000 осіб евакуюватися з будинків, кемпінгів, будинку для людей похилого віку та літнього табору. Префект департаменту Ланди Жіль Клавреул заявив, що пожежу не вдасться загасити до кінця наступної п’ятниці через вітер зі швидкістю до 50 км/год і температуру 36–37 °C.

Лісові пожежі дісталися й до Італії

У виданні зазначили, що цього тижня про лісові пожежі повідомила Італія. Одним із найбільш постраждалих регіонів стала Сицилія, де під час гасіння пожежі загинув один пожежник.

За даними Служби ЄС з питань зміни клімату Copernicus, Європа є континентом, що нагрівається найшвидше: з 1980-х років температура тут зростає більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світі.

Екологи заявили, що спекотніші та сухіші умови призводять до зниження вологості рослинності, створюючи "паливо", яке дозволяє лісовим пожежам виникати та поширюватися швидше.

Екстремальна спека в Південній Європі – що відомо

Нагадаємо, що в країнах Європи триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, які охопили Францію, Іспанію, Італію та Грецію. Через стихію десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки та місця відпочинку.

Зокрема, у Греції триває останній день чотириденної хвилі екстремальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до 42 °C, а для кількох регіонів південної та центральної частини країни, включаючи околиці Афін, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Тим часом у Великій Британії в окремих районах дощів не було вже понад місяць. Значна частина півдня Англії перебуває в стані тривалої посухи, що є передостаннім етапом перед офіційним оголошенням посухи.

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