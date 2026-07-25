Не треба оголошувати штучні дати: в Австрії зробили заяву про вступ України в ЄС

Влада Євросозу не повинна називати конкретні дати вступу України, які можуть виявитися нереалістичними.

В даний час немає підстав говорити про вступ України до Євросоюзу у найближчі роки. Європейська влада має озвучити реалістичні терміни і це не 2029 рік.

Про це сказала в інтерв'ю Welt am Sonntag міністерка Австрії у справах Європи, інтеграції та сім'ї Клаудія Бауер. "З нинішньої точки зору я не бачу, як повноправне членство України може бути реалізоване найближчими роками. Країна досі перебуває у стані війни. Саме тому ми маємо бути чесними і не давати хибних обіцянок народу", – заявила вона.

Міністерка вважає, що ЄС не повинен називати конкретні дати вступу, які можуть виявитися нездійсненними.

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"Ніхто не може сьогодні всерйоз передбачити, коли закінчиться війна і за яких політичних, економічних та інституційних умов країна вийде з неї. Саме тому ми не повинні оголошувати штучні дати вступу, які згодом не можуть бути дотримані", - висловила думку австрійська міністерка.

Вона наголосила, що всі країни-кандидати мають проходити однаковий шлях до членства, яке повинні заслужити, натякнувши, що ніякого прискореного вступу Україні не нададуть. За її словами, Україні ще необхідно виконати низку вимог, зокрема у сферах боротьби з корупцією, верховенства права та імплементації європейського законодавства:

"Ми повинні ретельно оцінити здатність ЄС приймати нових членів. Приєднання України з її 39 млн мешканців та зовсім іншою сільськогосподарською структурою докорінно змінило б ЄС".

Бауер припустила, що варіант поступової інтеграції міг би стати проміжним етапом не лише для України, а й для інших держав-кандидатів.

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Уже 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС.

При цьому процес євроінтеграції супроводжується виконанням Україною реформ у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи, державного управління та гармонізації законодавства з нормами ЄС. Водночас окремі країни-члени, насамперед Угорщина, періодично блокують відкриття окремих переговорних кластерів. Зокрема, у липні стало відомо, що Будапешт погодився розблокувати відкриття шостого кластера переговорів, який стосується зовнішніх відносин.

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