Проросійські активісти штурмували металургійний завод Ахметова в Єнакієвому

300 людей штурмували міськвиконком, а потім пішли до будівлі управління єнакіївського металургійного заводу, повідомляє в Twitter користувач BerrrGerrr.

"У натовпі - близько 100 осіб у масках. Активісти скандували " Одесу не пробачимо !" . Люди зі сходинок під заводом грали російські і радянські марші. На місці також присутній журналіст і оператор російського НТВ", - повідомив користувач.

З будівлі заводоуправління вивели працівників, а сепаратисти з криком "Росія!" намагалися увійти всередину. Також вони вимагали зустрічі з директором і страйк.

В #Єнакієве проросійські активісти штурмують металургійний завод. Вимагають директора. - BerrrGerrr (@BerrrGerrr) May 4, 2014

Директор заводу заявив, що не забороняє працівникам брати участь у мітингах. Але проросійські активісти вимагали письмового підтвердження, що за участь в акціях сепаратистського "Народного ополчення Донбасу " працівників не звільнятимуть.

Крім цього, над заводоуправлінням підняли прапор сепаратистської Донецької республіки, хоча українського прапора над будівлею не було, повідомляє користувач.