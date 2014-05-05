42 затриманих в Одесі етаповані в СІЗО центральної України – Аваков

42 затриманих в Одесі етаповані в СІЗО центральної України

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Зокрема, за словами глави відомства, упродовж минулої ночі 42 підозрюваних в організації та участі в масових заворушеннях в Одесі 2 травня етаповані в слідчий ізолятор однієї із центральних областей України.

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Як повідомляв УНІАН, 4 травня близько 1 тис. осіб прийшли до будівлі Одеського міського управління внутрішніх справ із вимогою відпустити їхніх соратників, затриманих 2 травня під час масових заворушень. Пізніше УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що за рішенням прокуратури Одеської області на вимогу мітингувальників із будівлі Одеського міського управління внутрішніх справ, відпущено 67 осіб.