В Росії готують звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією перенести вибори президента України

Громадська палата РФ готує звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією перенести президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня.

Про це заявив перший заступник секретаря Громадської палати РФ Владислав Гриб, повідомляється на сайті ГП Росії.

«Громадська палата готує офіційне звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією спільними дипломатичними зусиллями провідних світових держав добитися перенесення президентських виборів в Україні аж до стабілізації ситуації», - сказав Гриб.

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За його словами, в Громадській палаті РФ «упевнені, що будь-які вибори в умовах, коли країна охоплена кровопролитними зіткненнями, а офіційні державні органи не можуть гарантувати людям безпеку, приречені на фальсифікації й на практиці спровокують лише подальшу ескалацію конфлікту».

«Ми проситимемо про підтримку нашого звернення всіх зарубіжних колег, зокрема, країн - учасниць Міжнародної асоціації економічних і соціальних рад і схожих інституцій», - сказав Гриб.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова й нелегітимний референдум про його вихід із України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

Влада в Україні, а також лідери Заходу й США впевнені, що Росія за допомогою провокацій на півдні й сході України намагається зірвати президентські вибори, заплановані на 25 травня.