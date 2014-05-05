У Горлівці захопили адмінбудівлю ДП "Артемвугілля" - ЗМІ

Захоплено адміністративну будівлю ДП "Артемвугілля" в Горлівці. Про це повідомили "ОстроВу" джерела на підприємстві.

Ще від одного джерела стало відомо, що співробітники ДП вийшли із захопленої адмінбудівлі.

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На даний момент немає даних, чи були озброєні люди, які захопили адмінбудівлю.

Державне підприємство «Артемвугілля» - найстаріше вугледобувне підприємство Донбасу. До складу підприємства входять структурні підрозділи: «Шахта ім. А.І. Гайового», «Шахта ім. К.О. Румянцева», «Шахта ім. В.І. Леніна», «Шахта ім. М.І. Калініна», а також Управління матеріально-технічного постачання і допоміжних виробництв і "Артемпогрузтранс", в яких працюють понад 6 тисяч осіб.