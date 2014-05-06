Нардеп: Серед убитих терористів - багато не схожих на слов'ян бойовиків, ховають їх таємно

Про це повідомив у своєму Facebook Олександр Бригинець.

"На закритому засіданні ВР Аваков говорить про те, що не треба приховувати, що вчора було вбито понад 30 терористів, але іх тіла сепаратисти не показують, а таємно закопують, бо це особи не слов'янської зовнішності з великими бородами - це буде свідченням участі боєвиків з РФ. Ці тіла бачили, але про них інша сторона мовчить, бо не хоче обнародувати ці факти. Вони, до речі, використовують кулемети, які не стоять на озброєнні в Україні. Іх невдовзі продемонструють", - підкреслив Бригинець.

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Як повідомляв УНІАН, розпочалося закрите засідання Верховної Ради України. На засіданні розглядатиметься питання «Про заслуховування інформації посадових осіб у зв'язку з проведення антитерористичної операції на Сході України та дестабілізації ситуації на Півдні України».