Сьогодні Рада на закритому засіданні може розглянути питання про відставку Турчинова та Авакова - депутат

Народний депутат від партії “УДАР” Сергій Каплін стверджує, що сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради народні депутати можуть розглянути питання про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ та Олександра Турчинова, який є головою парламенту, виконує обов’язки президента та головнокомандувача Збройних сил.

Про це Каплін сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо сьогоднішнього закритого засідання парламенту.

Читайте такожЗакрите засідання Верховної Ради розпочалося

“Його суть полягає в тому, щоб випустити парламент. Чому воно закрите? Це для того, щоб люди не чули критику у бік Турчинова та Авакова”, - сказав народний депутат.

На уточнення, чи може сьогодні порушуватися питання, пов'язане з ініціативою позафракційного народного депутат Анатолія Гриценка про звільнення Турчинова з посади, Каплін зазначив, що “це питання очевидне, я про це кажу вже місяць”.

Читайте такожДобкін пропонує створити "круглий стіл" національного примирення

“Нам не потрібен «ведучий» Верховної Ради, нам потрібен президент країни, який очолить антитерористичну кампанію. Принаймні, я таке питання буду ставити”, - сказав Каплін.

На запитання, чи порушуватиметься відповідне питання щодо Авакова, він сказав: “Безумовно. Це одна зв'язка”.

Читайте такожТимчук: Антитерористична операція знову перетворюється на фарс

Крім того, за словами депутата, “коли ми будемо відставляти Авакова з Турчиновим, ми будемо відставляти Тимошенко, сьогодні може розглядатися відставка Тимошенко”.

Відповідаючи на питання щодо того, чи планується сьогодні відкрита частина парламенту за участю журналістів, Каплін висловив думку, що народні депутати сьогодні лише даватимуть брифінги для ЗМІ.