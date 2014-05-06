Глави МЗС України та Росії сьогодні зустрінуться у Відні

Центральною темою обговорення буде криза в Україні. За даними міністерства закордонних справ Австрії, Лавров і Дещиця з іншими колегами братимуть участь у «робочій вечері», повідомляє Радіо Свобода.

Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність підтримуваного Заходом українського уряду. Водночас Росія виступає і проти проведення 25 травня в Україні президентських виборів, які зміцнять легітимність влади.

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Вперше і на цей момент востаннє Лавров і Дещиця мали офіційну зустріч у Женеві 17 квітня, коли очільники дипломатичних відомств США, ЄС, Росії та України схвалили угоду для деескалації кризи.

У зустрічі у Відні візьмуть участь близько 30 міністрів закордонних справ із країн Ради Європи, яка складається з 47 держав. У Відні буде присутній британський міністр Вільям Гейґ, участь його колег із Німеччини та Франції не запланована.