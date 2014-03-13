Путін: Криза в Україні виникла не з нашої вини, але нас у неї втягнули

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав перед початком засідання з членами Ради безпеки Росії.

«Ми не можемо обійти увагою ті події, які складаються навколо України, Криму і всього, що стосується цієї непростої проблеми, яка виникла, хочу на цьому наголосити, не з нашої вини. Ця криза виникла, і ми залучені так чи інакше в неї. Хочу зазначити, що це, насамперед, внутрішньоукраїнська криза. На жаль, ми всі розуміємо, що ми виявилися так чи інакше залученими в ці події», - сказав Путін.

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«Давайте подумаємо разом на тему, як нам будувати відносини з нашими партнерами і друзями України та з іншими нашими партнерами в Європі і в Сполучених Штатах», - додав він.

У нараді взяли участь: голова Уряду Дмитро Медведєв, керівник Адміністрації Президента Сергій Іванов, голова Державної Думи Сергій Наришкін, секретар Ради Безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник секретаря Ради Безпеки Рашид Нургалієв і постійний член Ради Безпеки Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна провведення військ до України.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, здійснюють моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 з 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частини і заблоковано 37.

Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

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У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає.

12 березня країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликали Росію припинити підтримку референдуму в Криму.

«Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, президент Європейської Ради і президент Європейської Комісії, закликаємо Російську Федерацію припинити всі спроби змінити статус Криму всупереч українському законодавству і з порушенням міжнародного права. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити дії, які підтримують референдум на території Криму щодо його статусу, тому що це є прямим порушенням Конституції України», - йдеться в заяві.