До Януковича і Мороза приєднався Кінах

Народний депутат Анатолій КІНАХ („Наша Україна”) вважає, що ситуацію навколо кандидатури голови Верховної Ради треба розглянути та сформувати погоджене рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, про це він сказав, коментуючи пропозицію голови СПУ Олександра МОРОЗА щодо заміни кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера.

Зокрема, як зазначив А.КІНАХ, коментар О.МОРОЗА після загальних зборів коаліції щодо кандидатури на посаду спікера є для нього несподіваним і він дотримується думки, що цю ситуацію треба розглянути та сформувати погоджене рішення.

На думку А.КІНАХА, довгострокова, чесна і ефективна коаліція має бути такою, яка триматиме баланс відповідальності і взаємоконтролю в трикутнику Президент – уряд – парламент.

„Якщо ми говоримо про дієздатну, високопрофесійну, відповідальну перед народом владу, треба максимум уваги приділити дотриманню процедури її формування та виконанню регламентних норм, включаючи повну прозорість і альтернативність підходів. Саме тому „пакетне” голосування не є оптимальним, оскільки воно може поставити під сумнів легітимність високих державних органів”, – підкреслив він. (Як повідомляв УНІАН, соціалісти теж схиляються до «непакетного» голосування за кандидатури на посади голови Верховної Ради та прем`єр-міністра.)

А.КІНАХ вважає, що на нинішньому етапі коаліційного процесу пошук консенсусу та оптимальних балансів з точки зору усіх майбутніх ризиків має домінувати над вузькопартійною кон’юнктурою та іншими аргументами. Він ще раз наголосив, що в цьому процесі не можна зменшувати роль опозиції, яка має стати дієвим контролером діяльності влади. Опозиційним силам в парламенті треба довірити комітети, діяльність яких пов’язана з захистом прав і свобод громадян, свободи слова, з дотриманням законності приватизаційних процесів, а також посаду віце-спікера.

„Я переконаний: якщо коаліція пройде через нинішні випробування, в тому числі – на взаємодовіру і готовність працювати в команді, в неї буде майбутнє,” - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, А.КІНАХ був одним з трьох претендентів на посаду голови ВР від блоку “Наша Україна”. Однак 27 червня на засіданні фракції “Наша Україна” було прийнято рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА. За кандидатуру П.ПОРОШЕНКА проголосували 55 членів фракції «Наша Україна», за кандидатуру А.КІНАХА було віддано 11 голосів.

Сьогодні лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ висловив думку, що "Наша Україна" повинна відмовитися від кандидатури П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.