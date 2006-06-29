Соціалісти схильні підтримати Януковича

Соціалісти схиляються до «непакетного» голосування за кандидатури на посади голови Верховної Ради та прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ (фракція СПУ).

В той же час він підкреслив, що рішення з цього приводу фракція ще не приймала, але під час засідань фракції багато депутатів висловлювались за те, щоб голосування відбувалося згідно з Регламентом Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня на засіданні коаліції було ухвалене рішення про «пакетне» голосування за кандидатури прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради. При цьому члени коаліції погодили, що кандидатом на пост прем`єра буде Юлія ТИМОШЕНКО, а на пост спікера – Петро ПОРОШЕНКО.

Проти “пакетного” голосування виступає фракція Партія регіонів, наголошуючи, що такий спосіб обрання керівників уряду і парламенту є незаконним, бо суперечить Регламенту ВР і Конституції.