В РНБО назвали заяву Путіна про перенесення референдуму "нікчемною"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

“Хочу з повною відповідальністю доповісти, що жодного референдуму Українська держава не планувала, більше того, жодного референдуму ні в Луганській, ні в Донецькій областях не готується і не може бути проведено. І тому неможливо перенести або ж відмінити те, чого насправді не існує. Це політична афера, політична акція, що була оголошена виключно з пропагандистською метою”, - сказав Парубій.

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Також він додав, що заява Путіна щодо перенесення референдуму зумовлена тим, що в Кремлі зрозуміли, що жодного пропагандистського ефекту референдум не матиме.

Як повідомлялося, 7 травня Путін закликав "представників південного сходу України, прихильників федералізації країни перенести запланований на 11 травня цього року референдум".