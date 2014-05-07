Діалог або "відмазка": Політолог назвав дві версії раптової зміни риторики Путіна

Сьогоднішня риторика президента Росії Володимира Путіна про необхідність діалогу і заклик перенести намічений на 11 травня «референдум» про самовизначення регіонів може свідчити про те, що він хоче відвести всі звинувачення від Москви у разі проведення «референдуму» або, навпаки, шукає контактів з новою українською владою.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На його думку, пояснити риторику Путіна можна за допомогою двох версій.

“Перше — необхідно показати, що Росія хоче діалогу, але якщо сепаратисти проведуть «референдум», то Росія може сказати, що вона на них не впливає, і всі звинувачення на адресу РФ з приводу того, що вона інспірує злочини і ці «референдуми» - помилкові, неправдиві і не мають під собою підстав. Таким чином вони відведуть від себе будь-які звинувачення, підозри, відповідальність за ці «референдуми», - сказав він.

Читайте такожЗМІ: Путін втрачає контроль над сепаратистамиДругий варіант, на думку Карасьова, полягає в тому, що Путін розуміє безуспішність ідеї проведення «референдумів» на Сході України.

“Очевидно, (Путін) розуміє, що не вийде там ці «референдуми» (провести), юридично вони нікчемні, політично теж будуть нікчемні... Тим більше що влада потихеньку бере під контроль ситуацію (на Сході): і Слов'янськ, і Маріуполь. Тому Путін, напевно, розуміє, що все-таки силовики там поступово наводять лад і зачищають регіон... Розуміє, що справа йде до виборів, і що потрібно шукати контакти з новою владою. По-друге, показати, що Росія миролюбна, що готова до діалогу. Це така замануха для київської влади, яка повинна зупинитися, до кінця не йти, не проводити до кінця АТО, а намагатися домовлятися з народними губернаторами, мерами іншими”, - вважає Карасьов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін за підсумками переговорів з чинним головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером заявив, що Москва закликає прихильників федералізації на південному сході України перенести намічений на 11 травня референдум про самовизначення регіонів.

Він також зазначив, що Росія підтримує пропозицію провести міжнародний «круглий стіл» щодо ситуації в Україні.

Крім того, Путін заявив, що президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня, є рухом у правильному напрямі, але громадяни країни повинні наперед знати, яка буде конституційна реформа.