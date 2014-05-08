Кернес обіцяє невдовзі повернутися до Харкова

Як повідомляє прес-служба Харківської міськ ради, мер розповів, що вже кілька днів може стежити за подіями по телебаченню.

«Я в курсі подій, роблю висновки. Думаю, нічого не відбувається просто так. Хочу, щоб ви знали - я живий і скоро повернуся до Харкова», - запевнив Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час спортивної пробіжки невідомий скоїв замах на Кернеса, вистріливши в нього з вогнепальної зброї. Мер отримав поранення у спину. Того ж дня йому зробили невідкладну операцію в харківській лікарні та відправили для продовження лікування до клініки в ізраїльській Хайфі. У Ізраїлі Кернесу зробили ще кілька операцій. Зараз загроза його життю минула.