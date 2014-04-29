Замах на Кернеса має розслідувати не МВС, а Генпрокуратура - Добкін

Кримінальне провадження про замах на Харківського міського голову Геннадія Кернеса повинна розслідувати Генеральне прокуратура, а не слідчі Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції в Харкові висловив кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін.

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Кандидат підкреслив, що Кернес неодноразово публічно заявляв про неприязні особисті стосунки з в.о. міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Добкін висловив переконання, що це може вплинути на хід розслідування справи про замах на Кернеса.

Він висловив здивування, що після замаху на Кернеса до Харкова не приїхав ніхто з керівництва правоохоронних органів. На думку кандидата, це свідчить про те, що владі або не цікава ця ситуація, або силовики просто некомпетентні та розуміють, що «це не побутовий злочин на ґрунті пиятики».

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За словами Добкіна, найближчим часом у Верховній Раді України буде створена тимчасова слідча комісія з розслідування замаху на Кернеса. Він припустив, що комісію очолить депутат Дмитро Святаш. Водночас Добкін висловив сумнів, що ТСК дасть працювати влада. Добкін підкреслив, що на час відсутності Кернеса приділятиме більше уваги, щоб «зберегти рівновагу в Харкові».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування до Ізраїлю. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування пораненого за кордоном.