Під РФ лежить міна уповільненої дії, і Путін запалює ґніт до неї - Шушкевич

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Ніхто не відміняв 26 декларацій про незалежність, прийняті національними утвореннями (республіками) в Росії. Думаю, що вони ще можуть повстати і нагадати про себе. Це і Татарстан, Башкортостан, і Інгушетія і Чечня, і інші. Це - міна уповільненої дії, яка лежить під Росією. І, думаю, що Путін запалює ґніт до неї", - зазначив Шушкевич.

Читайте такожСаакашвілі: Путін хоче пограти з Україною в кішки-мишки

Крім того, за словами політика, "якщо Путін порушує питання про незаконність виходу України зі складу СРСР, то він - незаконний президент Росії, оскільки Росія теж вийшла з СРСР незаконно".

Шушкевич здивований, що людина рівня президента "вносить плутанину до елементарних понять", замість того, щоб займатися поліпшенням добробуту громадян власної країни. "Він не займається тим, щоб поліпшити добробут росіян, він займається тим, щоб поліпшити свою владу. Поліпшувати ж свою владу маленький Бонапартик може одним способом: шукати ворогів внутрішніх і зовнішніх. Внутрішніх у нього достатньо - це російська опозиція, а зовнішніми ворогами він довго думав, кого зробити. І зробив Україну", - сказав білоруський політик.

При цьому, на його думку, підтримка президента РФ з боку "ошуканого російського народу" зумовлена дією пропаганди.