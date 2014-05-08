США чекають від Путіна переходу від заяв до дій

Про це заявила на брифінгу в середу, 7 травня, речник Державного департаменту США Джен Псакі, повідомляє Полит.ру.

«Ми чітко заявили про те, що пропозиції про проведення референдумів незаконні, ми хочемо побачити більше кроків від Володимира Путіна, ніж просто його заклики до їх переносу», - заявила вона.

Псакі зазначила, що Вашингтон як і раніше закликає Москву «використовувати свій вплив, щоб забезпечити для всіх українців можливість» взяти участь у запланованому на 25 травня голосуванні з виборів президента України. Досі, на думку США, Росія намагалася «перешкодити проведенню виборів в Україні», - сказала американський дипломат.

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Псакі також зазначила, що США не спостерігають ознак відведення російських військ від кордону з Україною. "Сьогодні ми не отримували дані про пересування (військ РФ - ред.)", - заявила вона.

На її думку, Росія може прийняти ряд заходів по деескалації ситуації в Україні, наприклад, відвести війська від кордону з Україною.

Як повідомляв УНІАН, раніше в середу президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом Швейцарії - головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером звернувся до сепаратистыв в Україні із закликом перенести запланований на 11 травня референдум про самовизначення ряду регіонів сходу країни.

Крім того, він вперше підтримав рішення про проведення 25 травня в Україні дострокових президентських виборів