В Україну почала надходити допомога НАТО передислокованим із Криму військовим

16:36, 08 травня 2014
Політика
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В Україну надійшла перша допомога від НАТО для українських військовослужбовців, передислокованих з Криму після анексії півострова Росією.

REUTERS

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Місії України при НАТО.

"У зв’язку з терміновою передислокацією з Автономної Республіки Крим значної кількості військовослужбовців Збройних сил України, які залишились вірними присязі українському народу, уряд України звернувся до НАТО по гуманітарну допомогу для забезпечення їх належного облаштування в нових місцях дислокації", - йдеться у повідомленні Місії.

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"Надійшла перша інформація про направлення Словаччиною для потреб передислокованих з АР Крим військовослужбовців Збройних сил України: генератори електроенергії, освітлювальне обладнання, посуд, інші предмети першої необхідності", - додає Місія України при НАТО.

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