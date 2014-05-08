У ПР закликали почати "наводити лад" в українській економіці

Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, кандидат у Президенти України від ПР Михайло Добкін вважає, що сьогодні багато політиків безвідповідально закликають до війни, а з телеекранів слово «війна» повторюється нескінченну кількість разів. Він закликає політиків припинити говорити про війну та почати говорити про мир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.

«Кожна українська мати, кожна українська жінка, наскільки б вони не любили Україну, не хочуть відпускати свого чоловіка чи сина на війну. І вища мудрість політиків - цієї війни не допускати. Досить шукати та вигадувати собі зовнішніх та внутрішніх ворогів. Час займатися творенням, а не руйнуванням», - сказав Михайло Добкін.

Читайте такожЕкономічна криза в Україні може відгукнутися і іншим країнам - Коновалюк

Він упевнений, що потрібно займатися економікою, не війною: «Війна - це горе, війна - це смерть в кожному будинку. Війна - це позбавлення, це ще більше зруйнована економіка. Війна - це шлях в нікуди».

На його переконання, замість того, щоб воювати, необхідно знайти консенсус у власному будинку, об'єднатися всім та починати наводити лад в економіці. Необхідно запрошувати «кращих фахівців, бажано тих, хто не працював ніколи в міністерствах, в Кабінеті Міністрів, нових людей, молодих, здатних привнести щось нове, абсолютно інше, по-справжньому європейське, а не українське, загорнуте в красиву європейський папірець».

Нагадаємо, що 7 квітня Партією регіонів була презентована нова економічна політика «відкритих дверей», спрямована на модернізацію промисловості, зростання заробітних плат та пенсій, збільшення надходжень до місцевих бюджетів.