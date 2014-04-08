Добкін вважає, що російська мова у населення асоціюється з особистою свободою

Російська мова має стати другою державною, тому що у значної частини населення України він асоціюється з особистою свободою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін, зазначивши, що такий крок зніме напругу в суспільстві.

«Сьогодні саме життя показало, що російська мова вже переросла статус регіональної. Для багатьох людей значимість російської мови сьогодні - щось, що пов'язано з особистою свободою. Тому російська мова повинна отримати статус другої державної і бути закріплена у Конституції. Це абсолютний крок на об'єднання нашої країни, на зняття напруженості», - сказав Добкін.

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На його думку, «російська мова була серед п'яти головних проблем, через які ми втратили Крим».

Добкін зазначив, що зараз він розмовляє російською мовою. При цьому він додав, що якщо статус російської мови буде закріплений в Конституції України, то він буде розмовляти і українською, і російською мовами в залежності від ситуації.

«Зважаючи на те, що тривалий час, завдяки «пану» Ющенко, на той момент президенту України, відбувалася насильницька українізація південного сходу країни, я в знак протесту проти таких рішень і дій перейшов виключно на російську мову. Зараз я вам можу сказати, щойно російська мова стане другою державною і її права будуть закріплені в Конституції, я буду в залежності від ситуації розмовляти українською або російською мовами. Сьогодні для підтримки російської мови, російськомовного населення я буду спілкуватися російською мовою», - сказав він.

Кандидат у президенти також висловив упевненість, що, на його думку, в рамках децентралізації влади, до компетенції регіонів повинні перейти питання як бюджетної, так і гуманітарної політики.

«Самостійна гуманітарна політика дозволить нам на місцях приймати рішення територіальними громадами, які пам'ятники будувати, які місцеві пам'ятки ремонтувати, які архітектурні ансамблі залишати, а які на думку людей можна і прибрати. Тому примирити наших людей можна лише віддавши ініціативу прийняття рішень у сфері гуманітарної політики на місця», - додав Добкін.