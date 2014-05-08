У Полтавській області загинув чоловік, який намагався зупинити конвой з сепаратистами

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків із громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв, сьогодні близько 16 години співробітники спецпідрозділу МВС, повертаючись зі східних областей України, здійснювали конвоювання затриманих сепаратистів. На в'їзді в селище Решетилівка невідомий чоловік на автомобілі «ВАЗ - 2121» намагався перешкодити руху конвойної колони.

Читайте такожНа Луганщині озброєні люди масово віднімають і уганяють автомобілі«Це було розцінено як напад на конвой і було застосовано вогнепальну зброю. Чоловік, який перебував у салоні машини, загинув. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група міліції та прокуратури, а також обласне керівництво всіх правоохоронних відомств. Подальше розслідування здійснюватиме прокуратура, яка надасть адекватну правову оцінку цьому факту», - сказав Сулаєв.