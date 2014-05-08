За порядком в Одесі 9 травня стежитимуть київські міліціонери

Нині ж ситуація в місті залишається спокійною. Аби не допустити нових сутичок і можливих провокацій у місті повністю відмінили більшість заходів. Обмежаться лише покладанням квітів і так званим привалом для ветеранів за містом, повідомляє ТСН.

У міліції цього разу обіцяють працювати злагоджено. За порядком стежитимуть не лише місцеві правоохоронці. Прибуло підкріплення і з Києва.

Місцеві активісти Майдану і Антимайдану під час закритої зустрічі з губернатором Одещини Ігорем Палицею також дійшли згоди не проводити жодних акцій в ці дні.

Саме місто укріплюється. На усіх під'їздах до Одеси з'явилися блокпости – там чергують і активісти, правоохоронці та військові Нацгвардії. Непроханих гостей обіцяють зустрічати жорстко.

Тим часом у місті триває словесна перепалка між екс-губернатором Володимиром Немировським і народним депутатом Олександром Дубовим.

Усі звинувачення на свою адресу пан Дубовий вкотре називає безпідставними.

"Ви знаєте, це абсолютно абсурдні заяви, і для мене дивно, що такі заяви робить – людина, яка ще вчора очолювала область і була відповідальна за порядок у цій області", - прокоментував дискусію нардеп, який очолює виборчий штаб Юлії Тимошенко.

"Я дуже сподіваюся, що слідство найближчим часом поставить всі крапки над "і", і будуть знайдені винні і притягнуті до відповідальності. Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи, які допустили цей безлад, теж будуть притягнуті. Зокрема, пан Фучеджі", - заявив Дубовик.

"Мені дуже шкода, що 2 місяці роботи губернатора увійшли в чорні сторінки нашого міста – Одеси. Мені дуже неприємно, що в цих чорних сторінках кров'ю написанні імена наших одеситів. Я сподіваюся, що надалі влада більше ніколи не повторить таких помилок", - висловив сподівання нардеп.

Прості ж одесити, попри побоювання, у більшій мірі все ж планують завтра вийти на вулиці. Кажуть, хоча б задля того, аби покласти квіти до обеліску Слави – не більше.

Нагадаємо, 3 травня колишній голова Одеської ОДА Володимир Немировський звинуватив нардепа Дубового в організації кривавих сутичок в Одесі.

"Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Дубовий Олександр – людина, яка, на мою думку, вела підривну діяльність. Міліція саботувала роботу щодо сепаратизму. СБУ знала, що у будівлі знаходилася зброя та невідома речовина. Це все креатура Олександра Дубового", - заявив Немировський.

Крім того, Немировський назвав Дубового "смотрящим".

За його словами, він підкупив місцевих силовиків, через що і не було на них впливу з боку керівництва області. Всі дії з дестабілізації ситуації в області спрямовані на зрив президентських виборів.