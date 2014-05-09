У Києві на станції метро "Арсенальна" затримали чоловіків із саморобною вибухівкою

Тож станцію закрили. В одного із чоловіків, який хотів зайти на станцію, на спині задимівся та загорівся рюкзак, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Чоловік був не сам, а з ще одним хлопцем. Люди викликали міліцію. Тож провокаторів затримали. У рюкзаку знайшли саморобну вибухівку та легкозаймисті речовини невідомого походження.Читайте також9 травня в Києві існує загроза теракту - заступник голови АП

Чоловіки не змогли пояснити, навіщо вони заносили на станцію метро вибухівку. Їх затримали. Вибухівку вивезли з місця пригоди.

Станцію та навколишні кафе й магазини на деякий час закрили, аби перевірити, чи немає там ще небезпечних предметів. Нині станцію метро "Арсенальна" вже відкрили для пасажирів.