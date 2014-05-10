Міноборони: в Маріуполі поранено вісьмох військових

Як повідомляв раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, в Маріуполі вбито близько 20 проросійських активістів, чотирьох узяли в полон, повідомляє BBC Україна.

Втрати серед співробітників МВС склали одна людина убитим, п'ятеро - пораненими, втрати в складі збройних сил уточнюються, повідомляв міністр.

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За його інформацією, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС в центрі міста після запеклої сутички закінчилася невдачею.

Раніше в Міноборони повідомляли, що загиблих і поранених серед військовослужбовців ЗСУ в ході боїв в Маріуполі немає, і військовослужбовці не беруть безпосередньої участі в АТО, а коштують для прикриття основних сил, задіяних в операції, контролюють блокпости на під'їздах до міста.