Теракт в Маріуполі влаштували кримінальні авторитети - ЗМІ

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Дмитро Кузьменко на початку квітня проголосив себе "народним мером Маріуполя. 5 квітня його затримали співробітники СБУ і відправили в Київ. Було розпочато кримінальне провадження за підозрою Дмитра у причетності до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

За інформацією нашого джерела, Денис Кузьменко, координуючи дії з Дмитром, організував і фінансував теракт в Маріуполі. Мета - шантажувати владу і домогтися звільнення брата. Терористи використовували сепаратистські настрої в регіоні лише як ширму для прикриття справжніх намірів.

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Після захоплення будівлі УМВС бойовики планували "взятися" за інші адміністративні будівлі. Однак вони не очікували, що в міліції їх чекає аж ніяк не "теплий" прийом. Бойовики звикли, що місцеві правоохоронці "здають" приміщення без опору. Але вранці в УМВС Маріуполя приїхали на зустріч представники батальйону "Дніпро". Саме вони чинили запеклий опір терористам і виграли час для підходу військових.

Нагадаємо, що 9 травня в ході антитерористичної операції в Маріуполі були знищені 20 бойовиків і четверо взяті в полон.

Довідка

Кузьменко Дмитро Владиславович (1986 р.н.)

Кузьменко Денис Владиславович (1981 р.н.)

Старший з братів Кузьменків - засновник громадських організацій "ТОР" і "Боксерський клуб "Фортіус".

Батько - Кузьменко Владислав Миколайович, директор СК "Азовзагальмаш".