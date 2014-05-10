Міліція Маріуполя запевняє, що продовжує забезпечувати порядок у місті

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Маріупольського міського управління міліції.

«9 травня поточного року в Маріуполі сталися трагічні події, в результаті яких загинули і постраждали люди. Було пошкоджено будівлю Маріупольського міського управління міліції. Проте, незважаючи на те, що сталося, правоохоронці продовжують нести службу», - зазначається у повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що, незважаючи на заподіяну втрату матеріально-технічному забезпечення, зараз в маріупольському гарнізоні міліції продовжують обслуговувати повідомлення громадян про події, також міліціонери заступають на охорону громадського порядку і докладають усіх зусиль, щоб зберегти в місті стабільну оперативну обстановку і не допустити сплеску злочинності.

У зв'язку з тим, що значно пошкоджено спеціальне обладнання у черговій частині міськуправління міліції, всі дзвінки, які надходять на лінію «102», приймає Донецьке міськуправління міліції і переадресовує за територіальністю до районних відділів міліції Маріуполя.

Це вимушені тимчасові заходи у роботі зі зверненнями громадян в органи внутрішніх справ, пояснюють у міліції, і надають номери телефонів мобільних операторів «Київстар» і «МТС» для зв'язку з черговою частиною кожного районного відділення міліції Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня під час антитерористичної операції в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узято у полон.

Втрати серед співробітників МВС - один убитий, п'ятеро поранених.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС в центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.

Водночас будівля міськуправління міліції в Маріуполі згоріла.

За даними Міністерства оборони України, під час збройних зіткнень 9 травня в Маріуполі поранено 8 військовослужбовців.

У Донецькій ОДА повідомили про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.

10 травня в Маріуполі оголошено днем жалоби.